«Внезапно упал и отключился»: бодибилдер умер через два дня после победы на чемпионате

В Екатеринбурге 3 марта внезапно скончался известный бодибилдер Дмитрий Кимак. 28-летнего спортсмена не стало всего через два дня после того, как он завоевал кубок чемпиона на соревнованиях в ЦК «Урал». Об этом сообщает E1.ru.

По словам друга спортсмена, который в последний раз общался с ним всего лишь утром перед его неожиданной кончиной, ситуация остается загадкой. Парень планировал отправиться в «Баден-Баден» вместе с девушкой, а во время случившегося находился дома.

«Он внезапно упал и отключился», – рассказал друг спортсмена.

Дмитрий был известен как фитнес-тренер и владелец собственного канала, где он вдохновлял клиентов своим личным примером, рассказывая о своих восьми годах упорных тренировок, которые превратили его в чемпиона профессиональных соревнований.

По мнению близких друзей, Дмитрий никогда не жаловался на состояние своего здоровья. Его страница в социальных сетях была наполнена подробностями о подготовке к соревнованиям. Весной он планировал бороться за кубок Урала и Сибири по бодибилдингу.

«Самое интересное начнется только в апреле, поэтому выступим, пару дней отдохнем от диеты, а дальше снова продолжаю подготовку», – делился Дмитрий в своей группе в соцсетях 29 февраля.

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