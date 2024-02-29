Актер Маркин из «Моей прекрасной няни» умер на руках у врачей

53-летний актер Павел Маркин из «Моей прекрасной няни» умер на руках у врачей. Александр Загоскин сообщил о смерти коллеги в личном блоге.

По словам Александра, Павел умер 4 февраля в машине скорой помощи. Похороны актера прошли 29 февраля. Что стало причиной его смерти — Загоскин не уточнил. Также Александр не объяснил, почему похороны коллеги затянулись на три недели.

«Он ждал своих похорон до сегодняшнего дня, и это очень на него похоже. Думаю, что он сам этому факту не особо удивился бы. Он так и жил — одним днем, без планов», — высказался актер.

Маркин дебютировал в кино в 2004 году в сериале «ДМБ». В его фильмографии есть такие проекты, как «Моя прекрасная няня», «Интерны», «Реальные пацаны», «Солдаты», «Склифосовский», «СашаТаня».

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