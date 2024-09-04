«Папа ушел из жизни»: умер отец Вячеслава Фетисова

4 сентября московский клуб ЦСКА сообщил о смерти Александра Фетисова – отца хоккеиста, двукратного победителя ОИ Вячеслава Фетисова. Спортсмен подтвердил эту информацию.

Пресс-служба клуба сообщила: «Ушёл из жизни Александр Фетисов, отец Вячеслава Фетисова».

В некрологе говорилось, что Александр Фетисов воспитал «двух талантливых хоккеистов». Его сыновья Вячеслав и Анатолий выступали за ЦСКА. Хоккейный клуб принес соболезнования семье и написал, что скорбит вместе с ними.

Из-за смерти отца Вячеслав Фетисов вылетел из Владивостока, где планировался матч звезд, в Москву. Событие пройдет на «Фетисов Арене», примут участие легенды хоккея и участники форума.

«У меня папа ушел из жизни», - сообщил Вячеслав Матч ТВ и рассказал, что у него не получится присутствовать на матче.

Мероприятие не станут отменять. Олимпийский чемпион Валерий Каменский рассказал, что Фетисов попросил посвятить игру папе.

Ранее сообщалось о смерти 73-летнего отца хоккеиста Павла Буре Владимира. В качестве возможной причины называли проблемы с сердцем.