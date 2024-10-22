Умер актер из «Спасателей Малибу» Майкл Ньюман: известны подробности

Актер из популярного сериала «Спасатели Малибу» Майкл Ньюман умер в 68 лет после борьбы с болезнью Паркинсона. Диагноз ему поставили еще 18 лет назад. Подробности сообщает зарубежный портал The New York Post.

По информации источника, звезды не стало в воскресенье, 20 октября. Как сообщил его друг, режиссер Мэтт Фелкер, мужчина ушел из жизни в окружении друзей и семьи.

Напомним, что Ньюман получил известность после выхода сериала «Спасатели Малибу», где он исполнил роль главного спасателя. Он также принимал участие в таких проектах как: «Ночи Малибу» (1995) и «Спасатели Малибу: Белый гром в Глейшер-Бэй» (1998).

Отмечается, что мужчина работал пожарным и даже после съемок продолжал заниматься этим делом, вплоть до своей пенсии.

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