Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Борис Матвеев

На 75-м году жизни скончался советский и российский актер Борис Матвеев. Об этом сообщает пресс-служба петербургского Большого театра кукол.

«С горечью сообщаем трагическое известие — умер заслуженный артист России, артист Большого театра кукол Борис Иванович Матвеев», — сказано в сообщении.

Причина смерти артиста в настоящий момент неизвестна. Информация о дате и месте похорон Матвеева также пока отсутствует.

Борис Матвеев родился в 1949 году. При жизни артист успел поработать в Челябинском и Рижском ТЮЗе, Ленкоме, театре кукол Якутии, театре «Бродячая собачка». С 2003 года служил в Большом театре кукол.

Помимо этого, Матвеев активно снимался в фильмах и сериалах. Так, актер исполнил роли в таких проектах, как «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Тайны следствия», «Опера» и других.

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