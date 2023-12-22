Внезапно умер 32-летний актер из фильма «Географ глобус пропил»

Российский актер Сергей Пепеляев умер на 33-м году жизни. Об этом сообщил Тольяттинский драматический театр «Колесо» в своем сообществе во «ВКонтакте».

Артиста не стало 18 декабря. Причиной смерти стала «внезапная» болезни, пояснили в театре.

«Коллектив театра „Колесо“ выражает глубокое соболезнование родным и близким Сергея, всем, кто знал и любил его», — сказано в некрологе культурного учреждения.

Сергей Пепеляев родился в Перми в 1992 году. В 2020 году окончил Пермский институт культуры по специальности «актер драматического театра и кино». Работал в Пермском театре, а в этом году стал артистом Тольяттинского драматического театра.

Его единственной работой в кино стала роль старшеклассника в фильме «Географ глобус пропил».

Ранее актер Буянов раскрыл причину смерти 40-летнего Егора Найдовича из сериала «СашаТаня».