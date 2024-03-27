Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Антониу Эвора

Португальский актер театра и телевидения Антониу Эвора умер на 83-м году жизни. Причина кончины артиста не уточняется.

По данным сайта IMBD, актер умер 21 марта в Лиссабоне за два месяца до своего 83-летия.

В основном артист снимался в «мыльных операх»: он сыграл в 49 эпизодах португальской «Санта-Барбары».

Антониу Эвора родился в 1941 году в Португалии. В детстве он начал озвучивать радиоспектакли, а в 24 года впервые вышел на сцену. Позже он попробовал себя в кино. Артист снялся в таких картинах как: «Дождь в песок», «Журналисты», «Плохо», «Дитя моря», «Фабрика анекдотов», «Инспектор Макс», «Зеленое золото», «Женщины».

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