Умер актер из сериала «Острые козырьки» Бенджамин Зефанайя

Британский актер, писатель и поэт Бенджамин Зефанайя скончался в возрасте 65 лет. Об этом пишет The Guardian.

По данным источника, артист скончался утром 7 декабря. Причиной смерти Зефанайи стала диагностированная у него восемь недель назад опухоль мозга.

Информацию о смерти актера подтвердили его родственники.

«Он так много дал миру благодаря удивительной карьере, включающей огромное количество стихов, литературы, музыки, телевидения и радио», - написали они в его микроблоге.

Бенджамин Зефанайя прославился благодаря роли Иеремии Иисуса в сериале «Острые козырьки». Помимо этого, артист опубликовал 14 книг стихов, семь пьес и семь музыкальных альбомов. В 2008 году журнал Times назвал его одним из 50 величайших послевоенных писателей.

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