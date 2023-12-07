Легенда итальянского рок-н-ролла Джимми Виллотти умер накануне 79-летия

Умер музыкант Джимми Виллотти, которого называли легендой итальянского рок-н-ролла. Он скончался в Болонье в ночь на 6 декабря, не дожив менее суток до своего 79-летия.

Причина смерти и подробности об организации похорон не приводятся. Известно, что настоящее имя Виллотти - Марко, однако он стал известен под псевдонимом Джимми из-за своей одержимости Джеймсом Дином.

Джимми Вилотти начал карьеру в 1960-е годы в группе Meteors. Поклонники прозвали его «нежным гитаристом» за притягательность и душевность. Также он играл в группе Golden Rock Boys. В 1978 году написал рок-оперу «Юлий Цезарь» (Giulio Cesare), сообщает «Российская газета».

В 2023 году состоялся сольный концерт Вилотти, посвященной 60-летнему юбилею на сцене.

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