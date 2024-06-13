Умер актер из «Парфюмера» Ферми Рейчак

Ушел из жизни испанский актер Ферми Рейчак. Об этом пишет издание Lavanguardia со ссылкой ассоциацию киноклубов Адлера Льорет-де-Мар.

Артист скончался 12 июня на 78-м году жизни. Причина и детали смерти артиста в настоящий момент не раскрываются.

Ферми Рейчак в 1972 году основал труппу Comediants, а в 1976 году - театр Lliure. Его кинодебют состоялся также в 1976 году, среди самых известных работ с участием актера – «Парфюмер. История одного убийцы».

В 2022 году Академия кино Каталонии присвоила Рейчаку звание Почетного члена за решающий вклад в обновление кинематографического языка Каталонии.

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