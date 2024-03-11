Умер актер из «Хозяйки тайги» и «Русских денег» Олег Рябцов

Скончался советский и российский актер, заслуженный артист Узбекской ССР и России Олег Рябцов. Об этом сообщается на сайте Кинешемского драматического театра имени А. Н. Островского.

На момент смерти артисту было 84 года. Причина кончины, как и дата и время прощания с Рябцовым, пока не сообщается.

Напомним, Олег Рябцов пришел в Кинешемский театр в 1985 году и с того момента являлся членом труппы. Актер также принял участие в съемках фильма «Русские деньги» по Островскому и криминального сериала «Хозяйка тайги».

В 1980 году получил звание заслуженного артиста Узбекской ССР, а в 2004-м – заслуженного артиста России.

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