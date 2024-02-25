Умер народный артист России и лауреат «Золотой Маски» Владимир Гуляев. Об этом сообщается на сайте Коми-Пермяцкого драматического театра.

Актер, режиссер и театральный деятель Владимир Гуляев скончался на 93-м году жизни. Прощание с артистом состоится 27 февраля в 11:40 в Перми, в ритуальном зале на улице Старцева, дом 61.

Владимир Гуляев являлся автором более 160 театральных постановок. В 2000 году он сложил с себя полномочия художественного руководителя Коми-Пермяцкого драматического театра, прослужив в нем более более 30 лет.

«Дорогой Владимир Дмитриевич, спасибо за ту бесценную школу, которую Вы преподали нам, за радость совместного творчества и понимание важности нашего дела. Мы будем помнить Вас с признательностью и огромной благодарностью. Спите спокойно», — написано в некрологе.

Ранее мы писали о том, что умерла советская актриса, исполнившая роль Софьи в «Свадьбе в Малиновке».