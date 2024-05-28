Умер актер из «Государственной границы» и «Старой крепости» Богдан Козак. Об этом сообщает «Российская газета».

28 мая 2024 года во Львове умер советский и украинский актер Богдан Козак. Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных, где пойдет церемония прощания.

Козак родился в 1940 году. Он служил в местном театре и был деканом факультета культуры и искусств Львовского национального университета.

Актер дебютировал на экране в 1973 году. В его фильмографии есть такие проекты, как «До последней минуты», «Старая крепость», «Государственная граница», «Прошедшее вернуть».

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