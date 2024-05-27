Умер актер из фильма «Покаяние» Тристан Саралидзе

В Грузии скончался на 69-м году жизни актер Тристан Саралидзе, сыгравший роль докладчика в фильме «Покаяние» режиссера Тенгиза Абуладзе. В апреле уже появлялась информация о смерти артиста, однако тогда родственники выступили с опровержением.

Причина, по которой Саралидзе ушел из жизни, не разглашается. Однако известно, что он долгое время боролся с серьезной болезнью и проходил лечение за границей.

Свои соболезнования семье актера принес премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе. Он отметил заслуги Саралидзе, его талант и актерское мастерство.

«Сочувствую семье Тристана Саралидзе, близким и коллегам», - приводит ТАСС текст некролога.

Саралидзе с 1978 года работал в Тбилисском академическом театре имени Шота Руставели. Его карьера в кино началась в 1984 году с картины «Приказано взять живым». В том же году его пригласили на съемки «Покаяния». Последний проект с участием актера был снят в 2003 году. Он исполнил роль в сериале «Литовский транзит».

Ранее в Пакистане 26 мая скончался один из самых известных актеров страны Талат Хуссейн Варси. На момент смерти ему было 83 года.