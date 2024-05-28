В Одессе умер советский актер Николай Коваль

В Одессе скончался советский актер и режиссер Николай Коваль. Ему было 80 лет.

Причина смерти театрального деятеля не раскрывается. О времени прощания и месте похорон актера также информации нет.

В 1965 году Коваль поступил на службу в Волковский театр в Ярославле и проработал там до 1968 года. В 1979 был назначен главным режиссером Вологодского ТЮЗа.

За свою карьеру Коваль сыграл десятки театральных ролей по постановкам русских классиков, включая Островского, Лермонтова, Пушкина, Горина и других.

Информация о смерти артиста появилась на странице Ярославского государственного театрального института в соцсети «ВКонтакте».

«Талантливый режиссёр и актер, добрый, светлый человек, с неподражаемым чувством юмора. Светлая и добрая память от тех вологжан, которые работали, и общались с ним в начале 80-х», - говорится в некрологе.

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