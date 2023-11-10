Умер актер из фильмов «Рэмбо 3» и «Жемчужина Нила» Спирос Фокас

Умер греческий актер кино и телевидения Спирос Фокас. Он был известен работами не только у себя на родине, но и в Голливуде. Мужчина сыграл Омара в «Жемчужине Нила» и Масуда в третьей части фильма «Рэмбо».

Как сообщает «Российская газета», звезды кино не стало 10 ноября. Спиросу было 86 лет. Супруга знаменитости рассказала о его смерти в социальных сетях. Все произошло в Аттике.

По словам избранницы актера, недавно он вновь оказался в больнице. Из-за дыма от лесных пожаров в районе Коринфа у Фокаса обострились проблемы со здоровьем. Решено было госпитализировать мужчину.

Напомним, что на счету артиста более ста фильмов и сериалов, среди которых «Рокко и его братья» Висконти, «Она написала убийство», «Зорро на службе королевы». Он начал свою актерскую карьеру в конце 1950-х годов.

Ранее мы писали о том, что умер 35-летний актер из фильма «Дома и в гостях» Джон Руффо. Стала известна причина смерти артиста.

Кроме того, ушла из жизни 29-летняя модель и подруга футболиста Неймара Андраде. Модели выполняли операцию в частной клинике в Сан-Паулу.