Умер 35-летний актер из фильма «Дома и в гостях» Джон Руффо от рака мозга. Об этом сообщает CTNews со ссылкой на зарубежное издание Daily Mirror.

Артист скончался 10 ноября 2023 года в окружении семьи и медицинского персонала. В 2017 году у звезды фильма «Дома и в гостях» выявили рак мозга. Тогда он попал в больницу с жалобами на мигрень. После того, как врачи обнаружили недуг, Руффо перенес операцию по удалению опухоли и начал «агрессивное» лечение. Примечательно, что доктора прогнозировали ему 3 года жизни, однако вместо обещанного срока он прожил 5 лет.

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