29-летняя модель и подруга Неймара Андраде умерла при удалении жира с колена

29-летняя модель, подруга футболиста Неймара, блогер Луана Андраде скончалась при операции по липосакции колена. Процедуру выполняли в частной клинике в Сан-Паулу.

Подробности приводит New York Post.

Операцию делали хирург и анестезиолог, которые были «наняты семьей Андраде». В ходе процедуры по удалению жира с колена произошел «респираторный приступ».

Манипуляции тут же остановили, обследование показало массивный тромбоз у Андраде. Ее перевели в отделение интенсивной терапии, а спустя два часа после операции модель скончалась.

Официальная причина смерти – легочная эмболия.

Неймар сообщил в соцсетях о смерти подруги. Он принес соболезнования семье Андраде. «Пусть Бог примет Луану с распростертыми объятиями», - написал спортсмен.

Примечательно, что за пять дней до смерти Андраде опубликовала фотографии с памятными моментами. «Огромная благодарность за этот 2023 год», - писала она.

Ранее сообщалось о смерти 24-летней польской актрисы Патриции Видера. За несколько часов до смерти она сделала публикацию в соцсетях.