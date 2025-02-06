Умер актер из фильмов «Дюна» и «Карты, деньги, два ствола» Патрик Мориарти. Об этом сообщает зарубежное издание IMDb.

2 февраля ушел из жизни Патрик Мориарти. Что стало причиной смерти — не уточняется. Известно, что 27 февраля ему могло бы исполниться 86 лет.

В его фильмографии 45 проектов. Он снимался в фильмах «Карты, деньги, два ствола», «Дюна», «Чисто английское убийство».

Актер попал в кино в 1970-х годах.

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