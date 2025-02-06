Умер американский художник и лауреат премии «Грэмми» Дэвид Берд. Об этом сообщает «Российская газета».

Берд ушел из жизни в Альбукерке на 84-м году жизни. Причиной смерти стали проблемы с сердцем и легкими.

Умерший рисовал плакаты для бродвейских мюзиклов и создавал постеры для рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Также художник был автором оригинального плаката Вудстокского фестиваля, который не получил распространения.

Помимо этого, он создавал вкладки к сольным альбомам для многих музыкальных групп.

Ранее в США умер работавший с Jay-Z известный продюсер Ирв Готти. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что польского рэпера Amos The Ancient Prophet нашли мертвым в своей квартире.