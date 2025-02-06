Опубликовано 06 февраля 2025, 11:541 мин.
Умер американский художник и лауреат премии «Грэмми» Дэвид Берд
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Умер американский художник и лауреат премии «Грэмми» Дэвид Берд. Об этом сообщает «Российская газета».
Берд ушел из жизни в Альбукерке на 84-м году жизни. Причиной смерти стали проблемы с сердцем и легкими.
Умерший рисовал плакаты для бродвейских мюзиклов и создавал постеры для рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Также художник был автором оригинального плаката Вудстокского фестиваля, который не получил распространения.
Помимо этого, он создавал вкладки к сольным альбомам для многих музыкальных групп.
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