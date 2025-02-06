В США умер работавший с Jay-Z известный продюсер Ирв Готти

Американский продюсер и основатель лейбла Murder Inc. Records Ирв Готти скончался в возрасте 54 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Причина смерти не называется, однако известно, что Готти страдал от проблем с сердцем и сосудами — в прошлом году он перенес инсульт, после которого передвигаться мог только с помощью трости. Также он лечился от диабета.

Готти работал со многими известными на Западе исполнителями, включая DMX, Ja Rule and Ashanti. Одним из самых знаковых же его достижений стал альбом «Can I Live» рэпера Jay-Z.

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