SCMP: в Китае умерла 31-летняя россиянка Татьяна Димитриева после 38 дней комы

В Китае умерла 31-летняя россиянка Татьяна Димитриева после 38 дней комы. Об этом сообщает зарубежное издание South China Morning Post.

5 мая 2024 года умерла Татьяна, звезда Сети в Китае. Россиянка скончалась, выпив алкоголь, а затем приняв таблетки от головной боли. Спустя некоторое время девушке стало плохо: ее стошнило, и она потеряла сознание. Татьяну доставили в местную больницу, где у нее случился сердечный приступ. По информации источника, россиянка была в коме 38 дней. Врачи не сумели спасти ее жизнь.

На данный момент родители Татьяны не комментировали ее смерть.

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