Названа причина смерти звезды «Улиц разбитых фонарей» Александра Вонтова

Актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Вонтов мог скончаться в возрасте 73-х лет из-за сердечного приступа. Информация предварительная, пока официальных подтверждений не поступало. Об этом сообщает портал Mordovmedia.

Напомним, что о кончине артиста, сыгравшего роль Сталина в фильме «Зоя», стало известно 17 января. Его уход из жизни подтвердили в Театре им. В.Ф. Комиссаржевской. Там Вонтов работал с 1977 года, и за это время успел сыграть в десятках различных постановок. В культурном заведении смерть Александра Борисовича назвали тяжелейшим ударом. В пресс-службе отметили, что он до последнего оставался ярким и остроумным.

К слову, известен Вонтов был не только на театральной сцене, но и в кино. В его фильмографии около 70 проектов, среди них «Салют-7», «Алмазы Сталина», «Оно», «Окно во двор», Бандитский Петербург» и многие другие.

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