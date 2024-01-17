Выпавший из окна в день рождения сын поэта Дмитрия Артиса умер в больнице

15-летний сын поэта Дмитрия Артиса умер в больнице. 16 января появилась информация, что подросток был доставлен в реанимацию после того, как выпал из окна в свой день рождения. О кончине звездного наследника сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, врачи не смогли спасти жизнь серьезно пострадавшего юного пациента. Напомним, что, по пока неустановленным причинам, мальчик сорвался с высоты и приземлился в снег. Там его обнаружила прохожая, гуляющая с собакой. Она вызвала бригаду скорой помощи, но сама не предпринимала попыток помочь подростку, так как боялась навредить.

В больницу сын Артиса поступил в тяжелом состоянии. Помочь ему не удалось. Школьник скончался в день своего 15-летия.

Возбуждено уголовное дело. Мама погибшего рассказала, что в последнее время сын часто конфликтовал с родными и жил не с родителями, а с бабушкой. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в московском университете во время лекции умер заслуженный юрист России Юрий Веденеев.