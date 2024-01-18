Умер 85-летний актер из драмы «Интердевочка» Торстен Валунд. Об этом сообщает издание «Российская газета» со ссылкой на эфир шведского радио.

16 января 2024 года стало известно о смерти 85-летнего актера. Скорбную новость сообщили родственники Торстена в эфире шведского радио. Что стало причиной его смерти — пока не уточняется.

Торстен стал известен зрителям из России благодаря проекту «Интердевочка» Петра Тодоровского. Актеру досталась роль Гюнвальда. Его партнерами по драме стали Елена Яковлева и Ирина Розанова.

В фильмографии артиста насчитывается множество проектов. Он играл в таких фильмах, как «Расмус, Понтус и Токер», «Молодежь и криминал», «Остров на вершине мира». Также Торстен стал шведским голосом Альбуса Дамблдора в «Гарри Поттере».

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