Умер актер из «Алисы в стране чудес» Хорхе Санчес. Об этом сообщает «Российская газета».

Кубинский режиссер, актер и сценарист Хорхе Санчес скончался на 63-м году жизни. Причиной смерти стала непродолжительная болезнь. Источник сообщил, что накануне смерти Санчес готовился к съемкам нового проекта.

Хорхе Санчес родился в 1960-м году в Гаване. Он начинал свой путь как актер, сыграв в драме «Подпольщики» и комедии «Алиса в стране чудес», которая в 1991 году взяла награду на Берлинском МКФ.

Позже Санчес начал работать режиссером — он снимал короткометражные картины.

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