«Интеллигентная женщина с удивительной душой»: умерла дочь писателя Михаила Шолохова

23 января скончалась старшая дочь российского писателя Михаила Шолохова Светлана. Она не дожила две недели до своего 99-летия.

О смерти дочери автора «Тихий Дон» сообщает Музей-заповедник М. А. Шолохова в социальной сети «ВКонтакте» без уточнения каких-либо подробностей.

Светлана Шолохова родилась 9 февраля 1926 года в станице Каргинской Ростовской области. Наследница писателя пошла по стопам отца и поступила на филологический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работала старшим научным сотрудником в Институте мировой литературы имени Горького. Последние 10 лет жизни посвятила восстановлению рукописных черновиков отца. Вместе с писателем Александром Стручковым подготовила к изданию авторскую редакцию романа Михаила Шолохова «Тихий Дон».

Была замужем за контр-адмиралом Александром Турковым, который умер в 1993 году. В браке родился сын Михаил.

«Исключительная доброжелательность к коллегам, щедрость души, бескорыстие, сочувствие, желание и умение понять человека — главные черты характера Светланы Михайловны», — отметили сотрудники музея, пояснив, что она никогда не кичилась своим отцом и была «интеллигентной женщиной с удивительной душой».

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