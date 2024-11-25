Умер актер фильма «Кошмар на улице Вязов» Майкл Виллелла от хронической болезни

Умер 84-летний актер фильма «Кошмар на улице Вязов» Майкл Виллелла от хронической болезни. О смерти знаменитости сообщила его дочь Хлоя в соцсети.

23 ноября ушел из жизни Майкл Виллелла из-за обострения заболеваний. Последний месяц жизни он провел в больнице, где у него отказали органы.

«Покойся с миром, папа», — написала дочь актера.

Виллелла известен по роли Расса Торна в фильме 1982 года «Кошмар на улице Вязов», где снялся вместе с Мишель Майклс и Робин Стилл. Также он был замечен в таких проектах, как «Любовные письма», «Дикая орхидея-2».

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