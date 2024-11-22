На 94-м году жизни умерла люксембургская актриса Мари-Поль фон Ресген. Об этом сообщает «Российская газета».

20 ноября ушла из жизни Мари-Поль фон Ресген. Что стало причиной смерти — не уточняется.

Актриса родилась в Люксембурге и изначально хотела стать стоматологом, но в годы студенчества ее привлекла сцена. Она снималась в таких проектах, как «Двое с горы», «Путешествие по стране», «Сначала любовь, потом деньги и пиво», «Свадебная ночь», «Тень вампира», «Арабские ночи».

В последний раз она появлялась на экране в 2017 году в фильме «Ржавые мальчики».

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