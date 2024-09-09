Раскрыто место похорон телеведущего Александра Маслякова

Умершего 8 сентября Александра Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище. Дата прощания будет известна позже.

Собеседник в окружении телеведущего рассказал ТАСС, что Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище. Но дата прощания и похорон пока не определена.

Александр Масляков был ведущим Клуба веселых и находчивых (КВН) с 1964 года. Со временем он стал режиссером и руководителем программы, а затем президентом творческого объединения «АМиК». Последнюю игру КВН Масляков провел в 2022 году, с тех пор он не выходил на сцену.

У телеведущего выявили неоперабельную опухоль легких. Последние месяцы он провел в отделении паллиативной помощи в одной из московских больниц.

Бизнес Маслякова достанется его сыну, Александру Маслякову-младшему.

Ранее телеведущий и актер Дмитрий Нагиев признался, что связывался с Александром Масляковым за два месяца до его смерти. Он отметил, что, несмотря на болезнь, он не паниковал и не показывал того, что ему плохо.