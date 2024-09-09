Скончался батл-рэпер и участник Versus Эмио Афишл

Ушел из жизни батл-рэпер и участник Versus Эмио Афишл (настоящее имя Егор Морозов). Соответствующая информация появилась на странице белорусского объединения Minskuad, куда входил музыкант, во «ВКонтакте».

«Он был прекрасным человеком и замечательным товарищем. Сложно передать словами всю боль, что сейчас мы испытываем. Наши искренние соболезнования семье Егора. Покойся в рифмах, родной. Мы тебя никогда не забудем», — говорится в сообщении участников Minskuad.

Артист скончался в возрасте 34 лет. Причина смерти батл-рэпера в настоящий момент неизвестна.

Эмио Афишл прославился благодаря выступлениям в первом сезоне проекта Fresh Blood на площадке Versus. Затем он также появлялся в основе лиги против МЦ Похоронил, Giga1 и Энди Картрайта. Помимо этого, Афишл принимал участие и в батлах локальных лиг вроде Minsk Independent Battle и OffBeat Battle.

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