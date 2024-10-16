Умер актер Армен Степанян, сыгравший в сериале «Карпов». Об этом сообщает сайт Kino-teatr.ru.

Армен Степанян скончался 16 сентября, ему был 61 год. Причины смерти не раскрываются.

Армен Степанян в 1984 году окончил Ереванский художественно-театральный институт, до 1988 года он работал в Ереванском театре драмы им. Г. Сундукяна. После этого Степанян переехал в Москву, где стал одним из основоположников Московского армянского театра-студии.

На счету Степаняна 13 ролей в сериалах и фильмах. Он сыграл в таких проектах, как «Карпов», «Домашний арест», «Чужая стая» и «Ивановы-Ивановы».

Ранее мы писали о том, что памятник на могиле Александра Градского появился спустя три года, но его спрятали под черным «мусорным» пакетом.

Мы также рассказывали о смерти 99-летнего советского фотографа-фронтовика Юрия Транквиллицкого.