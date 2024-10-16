Памятник на могиле Александра Градского появился спустя три года, но его спрятали под черным «мусорным» пакетом

На могиле композитора Александра Градского, который умер в ноябре 2021 года, наконец появился памятник. Однако монумент спрятали под черным пакетом.

На это обратила внимание Экспресс газета, которая приводит фото могилы Градского на Ваганьковском кладбище.

Долгое время на месте захоронения Градского и вовсе стоял один крест. Известно, что заботу о могиле взяла на себя вдова Марина Коташенко.

Автор памятника Градскому – Вадим Церковников. Он был знаком с певцом.

The Voice писал, что камень на могиле Градского весит 35 тонн. Скульптор говорил, что на камне будут вырублены рояль, гитара, занавес. Сам Градский просил установить на могиле глыбу – его пожелания передали Церковникову.

Еще в мае сообщалось, что могила находится в заброшенном состоянии. На месте захоронения не было ни памятника, ни ограды.