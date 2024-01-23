Умер 97-летний режиссер мюзикла «Иисус Христос — суперзвезда» Норман Джуисон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежное издание Hollywood Reporter.

Известно, что режиссер скончался на 98-м году жизни 20 января 2024 года. Знаменитость ушел из жизни у себя дома. Новость о его смерти подтвердил агент Джефф Сандерсон.

«Как сообщил агент Джефф Сандерсон, Джуисон скончался в субботу дома. Его семья не хочет уточнять, где именно», — информирует источник.

Что стало причиной смерти Нормана — пока не уточняется.

Напомним, что Джуисон семь раз номинировался на премию «Оскар», три раза — за лучшую режиссуру. В 1985 году он получил золотой приз на Московском международном кинофестивале за картину «Армейская история».

Норман запомнился зрителям благодаря таким работам, как «Во власти Луны», «Полуночная жара», «Ураган» и «Иисус Христос — суперзвезда».

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