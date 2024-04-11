Умер 97-летний актер из «Гамлета» и голос Гэндальфа Экарт Дюкс. Об этом сообщает «Российская газета».

На 98-м году жизни умер актер театра и кино, артист дубляжа Экарт Дюкс. Что стало причиной смерти — не уточняется.

Дюкс был известным немецким актером, который занимался озвучкой. Его голосом говорил волшебник Гэндальф из «Властелина колец».

Он дебютировал в кино в 1948 году. В его фильмографии есть такие проекты, как «Гамлет», «Комиссар полиции», «Место преступления», «Цыганский барон», «Поющее, звенящее деревце».

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