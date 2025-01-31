Умер 95-летний двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Дик Баттон. Об этом сообщает зарубежное издание Associated Press.

30 января ушел из жизни Дик Баттон. Скорбную новость сообщил его сын, не став называть причину смерти.

Он был двукратным олимпийским чемпионом в одиночном катании и первым, кто исполнил двойной аксель и тройной риттбергер. Также Дик придумал чемпионат мира среди профессионалов — турнир показательных номеров для спортсменов, завершивших карьеру.

Ранее в авиакатастрофе в США погиб 46-летний российский фигурист Александр Кирсанов. Он был пассажиром рейса 5342 авиакомпании American Airlines, потерпевшего крушение в Вашингтоне. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Татьяна Тарасова назвала «кошмаром» гибель Инны Волянской в авиакатастрофе в США.