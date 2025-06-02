Умер 93-летний французский певец и дирижер Гастон. Об этом сообщает зарубежное издание Franceinfo.

Гастон, настоящее имя которого Мишель Кассез, ушел из жизни 28 мая 2025 года. Что стало причиной смерти — не уточняется.

Гастон был участником вокальной группы Les Compagnons de la Сhanson, созданной в Лионе в 1941-м и существовавшей до 1985 года. Он работал с коллективом до его прощального турне и последнего шоу в зале «Олимпия».

На сегодняшний день ушли из жизни все основные участники группы, в том числе и ее худрук Марк Эрран.

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