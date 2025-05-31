Отец певицы Рианны умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщает Page Six.

Отец Рианны Рональд Фенти умер на 71-м году жизни. Мужчина скончался ранним утром 31 мая в Лос-Анджелесе. Как сообщают источники, отец певицы умер после болезни. Точная причина смерти не разглашается.

Последние дни жизни Фенти находился в медицинском центре Cedars-Sinai. Там же накануне смерти журналисты заметили брата Рианны и саму певицу.

Напомним, Рианна ждет третьего ребенка от своего возлюбленного A$AP Rocky.

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