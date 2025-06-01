Выступал в Белом доме перед пятью президентами США: пианист Чарльз Уодсворт скончался в возрасте 96 лет
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Американский пианист, музыкант и педагог Чарльз Уодсворт ушел из жизни. Неделю назад ему исполнилось 96 лет. Что стало причиной смерти, пока не известно. Информация о кончине промоутера появилась на сайте IMDb.
Чарльз родился в Джорджии. Он играл на фортепиано с 12 лет. После окончания университета он прославился как создатель программы Midday Concerts в рамках ежегодного фестиваля в Сполето в Италии.
Уодсворта называют основоположником серии концертов камерной музыки на Spoleto Festival USA. Он руководил крупнейшим фестивалем камерной музыки США до 2009 года.
Также пианист известен тем, что выступал в Белом доме перед пятью президентами США. Его игру оценили Джон Кеннеди, Ричард Никсон, Джеральд Форд, Джимми Картер и Рональд Рейган.
Ранее сообщалось о смерти аргентинского актера, режиссера и автора романа «Чечечела» Мирко Бушена. Деятель культуры ушел из жизни 29 мая.