Выступал в Белом доме перед пятью президентами США: пианист Чарльз Уодсворт скончался в возрасте 96 лет

Американский пианист, музыкант и педагог Чарльз Уодсворт ушел из жизни. Неделю назад ему исполнилось 96 лет. Что стало причиной смерти, пока не известно. Информация о кончине промоутера появилась на сайте IMDb.

Чарльз родился в Джорджии. Он играл на фортепиано с 12 лет. После окончания университета он прославился как создатель программы Midday Concerts в рамках ежегодного фестиваля в Сполето в Италии.

Уодсворта называют основоположником серии концертов камерной музыки на Spoleto Festival USA. Он руководил крупнейшим фестивалем камерной музыки США до 2009 года.

Также пианист известен тем, что выступал в Белом доме перед пятью президентами США. Его игру оценили Джон Кеннеди, Ричард Никсон, Джеральд Форд, Джимми Картер и Рональд Рейган.

Ранее сообщалось о смерти аргентинского актера, режиссера и автора романа «Чечечела» Мирко Бушена. Деятель культуры ушел из жизни 29 мая.