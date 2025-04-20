Петербургский журналист Аркадий Соснов умер в 76 лет после тяжелой болезни
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В Санкт-Петербурге умер журналист, редактор и писатель Аркадий Соснов. Ему было 76 лет.
Официальная причина смерти не раскрывается, однако известно, что журналист продолжительное время боролся с тяжелой болезнью и ушел из жизни 20 апреля. Информация о времени и месте похорон не приводится.
О смерти Аркадия Соснова сообщили на сайте Союза журналистов Петербурга и Ленобласти.
Аркадий Соснов окончил Ленинградский технологический институт им. Ленсовета и после получения диплома устроился на работу младшим научным сотрудником в НИИ нефтехимических процессов.
В 1976 году решил сменить сферу деятельности и увлекся журналистикой. Он работал корреспондентом, а после редактором в газете «Поиск» Академии наук СССР (РАН). Кроме того, сотрудничал с изданиями «Московские новости», «Огонек», «Литературная газета – Петербург», «Литературная газета». В 2008 году возглавил журнал «Русский Меценат».
Кроме того, Аркадий Соснов стал автором книг «Обретенная природа», «Энергия Земли», «Калитка имени Алферова».
Ранее умер российский писатель-фантаст и журналист Михаил Гуревич, известный под литературным псевдонимом Кривич. Ему было 86 лет.