Петербургский журналист Аркадий Соснов умер в 76 лет после тяжелой болезни

В Санкт-Петербурге умер журналист, редактор и писатель Аркадий Соснов. Ему было 76 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается, однако известно, что журналист продолжительное время боролся с тяжелой болезнью и ушел из жизни 20 апреля. Информация о времени и месте похорон не приводится.

О смерти Аркадия Соснова сообщили на сайте Союза журналистов Петербурга и Ленобласти.

Аркадий Соснов окончил Ленинградский технологический институт им. Ленсовета и после получения диплома устроился на работу младшим научным сотрудником в НИИ нефтехимических процессов.

В 1976 году решил сменить сферу деятельности и увлекся журналистикой. Он работал корреспондентом, а после редактором в газете «Поиск» Академии наук СССР (РАН). Кроме того, сотрудничал с изданиями «Московские новости», «Огонек», «Литературная газета – Петербург», «Литературная газета». В 2008 году возглавил журнал «Русский Меценат».

Кроме того, Аркадий Соснов стал автором книг «Обретенная природа», «Энергия Земли», «Калитка имени Алферова».

Ранее умер российский писатель-фантаст и журналист Михаил Гуревич, известный под литературным псевдонимом Кривич. Ему было 86 лет.