Умерла от рака в 26 лет блогер Кристина Рахимова, к которой обратился Козловский

Умерла блогер Кристина Рахимова. Девушка страдала редкой формой рака – саркомой Юинга правой почки.

О смерти сообщил супруг 26-летней Рахимовой Санжар.

«В 16:36 твое прекрасное сердце остановилось. Покойся с миром, любимая», - написал он в соцсетях и попросил интернет-пользователей не расспрашивать его об уходе супруги. Он отметил, что для всех Кристина «осталась источником энергии, любви и счастья».

Рахимова лечилась от рака с ноября 2023 года. В родном Казахстане ей сделали радиотерапию, но это не помогло. Затем ей провели исследования в Санкт-Петербурге. Химиотерапию подбирали в Корее.

С апреля 2024 года в состоянии Кристины произошли ухудшения. Она просила в Сети о финансовой помощи. О беде блогера узнал актер Данила Козловский, он обратился к девушке на видео со словами поддержки.

21 апреля сообщалось о смерти Папы Римского Франциска. Ему было 88 лет.