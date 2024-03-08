Умер автор манги Dragon Ball, художник Акира Торияма

В Японии умер автор манги и аниме-франшизы Dragon Ball, художник Акира Торияма. Ему было 67 лет.

Как пояснили пресс-службе аниме-студии Bird Studio, художник скончался 1 марта от острой субдуральной гематомы (скопление крови, вызывающее сдавление мозга. Возникает при черепно-мозговой травме -прим. «Страсти»).

«Он не успел закончить несколько проектов, будучи в процессе создания, приступив к работе с большим энтузиазмом», — говорится в некрологе компании.

Акира Торияма окончил ремесленное училище и устроился в издательство Shueisha. В 1978 году он дебютировал с работой «Волшебный остров» в журнале Shonen Jump. Он является создателем комедийной манги в 18 томах «Доктор Сламп», по сюжету которой создано множество видеоигр.

Ранее умер российский поэт и художник Айсен Дойду. Ему было 83 года.