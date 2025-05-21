«Наша музыка продолжает жить»: умер один из участников шведской группы ABBA

Накануне умер шведский звукорежиссер Майкл Третов, плотно сотрудничавший с группой ABBA. Ему было 80 лет.

О его уходе из жизни сообщила шведская газета Aftonbladet со ссылкой на семью Третова. Подробности смерти не разглашаются: сын, жена и менеджер Майкла отказались от комментариев.

Память звукорежиссера почтил один из участников поп-группы Бенни Андерссон. По словам музыканта, Третов значил для коллектива больше, чем кто-либо другой. Бенни выразил надежду, что он чувствовал особое отношение к себе со стороны артистов.

«Кажется, наша музыка продолжает жить, и именно ты заставил ее звучать вечно. Ты был <…> лучшим звукорежиссером, которого когда-либо видел мир», — сказал Андрессон.

Майкл Третов сыграл колоссальную роль в формировании уникального звучания ABBA. Он работал над всеми студийными альбомами коллектива, за исключением последнего, выпущенного в 2021 году. Его инновационные методы звукозаписи и сведение стали ключевыми элементами успеха группы.

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