Умер 91-летний итальянский актер и режиссер Роберто Де Симона

Ушел из жизни итальянский актер, режиссер, музыкант, композитор, театральный деятель Роберто Де Симона. Об этом пишет Sky.

91-летний артист скончался 6 апреля в родном Неаполе. Уточняется, что мужчина умер в своем доме спустя некоторое время после выписки из больницы, куда его поместили из-за обострившихся проблем со здоровьем. При этом их характер не раскрывается.

Роберто Де Симона появился на свет в 1933 году. Окончил консерваторию по классу фортепиано и композиции, активно гастролировал как клавесинист. Был экспертом по народной музыке юга Италии и похоронным обрядам.

Его дебют в качестве драматурга состоялся в середине 1970-х. Покойный создавал музыку для кино. Его карьерская карьера началась в 1954-м, с картины «Золото Неаполя». Позднее сыграл в таких проектах, как «Воры», «Девушка», «Вопрос чести», «Дыхание» и других.

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