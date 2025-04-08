Солист группы SSD умер от рака в 63 года

Умер основатель и гитарист группы SSD Аль Бэрил. У музыканта был рак. Об этом сообщает Pitchfork со ссылкой на пост вдовы звезды в соцсетях.

Алан Скотт «Эль» Бэрил был также автором песен и лидером «тяжелой» бостоновской группы SSD, которая ранее носила название Society System Decontrol. Они работали в жанре хардкора, но две пластинки в их творчестве были связаны с жанром хеви-метал.

Группу SSD называли одной из важнейших на хардкор-сцене Новой Англии. Они появились в 1981-м и просуществовали до 1985-го года. Их можно было увидеть в фильме 2006 года «Американский хардкор» и других лентах. После Бэрил создал коллектив под названием Gage.

Музыкант ушел из жизни в возрасте 63 лет. Причиной стал рак. Большие никаких подробностей не приводится.

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