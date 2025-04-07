Сыгравший Денниса-мучителя актер Джей Норт умер на 74-м году жизни

6 апреля умер американский актер Джей Норт, прославившийся ролью Денниса-мучителя в одноименном ситкоме. Ему было 73 года.

О смерти артиста рассказала в соцсетях его подруга, писательница Лори Джейкобсон. Сообщается, что он скончался у себя дома — Норт много лет боролся с раком толстой кишки.

По словам Джейкобсон, у артиста был трудный путь в Голливуде, но он не позволил неудачам определить жизнь.

Джей Норт родился 3 августа 1951 года в Калифорнии. Его карьера стремительно пошла в гору, когда Норту было семь лет. Он стал известен широкой публике благодаря роли добродушного, но озорного Денниса Митчелла в ситкоме CBS «Деннис-мучитель».

Будучи подростком, артист снялся в фильмах «Зебра на кухне» и «Майя». Когда Норт вырос, он начал озвучивать мультсериалы и консультировать детей-актеров, основываясь на своем опыте.

Ранее актер из «Бэтмена навсегда» Вэл Килмер скончался от пневмонии на 66-м году жизни. До этого у звезды обнаружили рак гортани, который значительно ослабил его здоровье.