Умер 91-летний актер бразильских сериалов «Клон» и «Тропиканка» Франсиску Куоку. О смерти сообщила Джованна Антонелли в соцсети.

19 июня в окружении близких ушел из жизни актер сериала «Клон». Что стало причиной смерти — не уточняется.

Коллега умершего отметила его заслуги в кино. По мнению Антонелли, Куоку — великий и талантливый актер, который мог выразить чувства «одним взглядом».

«С уходом Франсиску Куоку телевидение потеряло красивую часть своей истории. Человек, который через многие поколения пронес свой талант и элегантность. Ему не нужно было много говорить, он мог выразить все чувства одним лишь взглядом. Он был героем-любовником, драматическим актером, комиком... Он был великим», — высказалась она.

Умерший дебютировал в кино в 1963 году. В его фильмографии есть такие проекты, как «Любовь к жизни», «Заблудившийся ангел», «Тропиканка».

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