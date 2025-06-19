В возрасте 73 лет умер режиссер «Викингов» и «Аббатства Даунтон» Бен Болт

Ушел из жизни режиссер сериалов «Викинги» и «Аббатство Даунтон» Бен Болт. Мужчине было 73 года. Об этом сообщает зарубежный портал Daily Mail.

По данным источника, последние два года Болт боролся с онкологическим заболеванием. Все это время рядом с ним находилась дочь — кинопродюсер Молли Болт, которая сопровождала отца на всех обследованиях и медицинских процедурах.

За свою карьеру Бен Болт снял более 40 картин, включая культовые телевизионные проекты. Среди его работ — такие популярные сериалы, как: «Аббатство Даунтон», «Робин из Шервуда», «Доктор Мартин», «Инспектор Джордж Джентли».

Кроме режиссуры, Болт также пробовал себя в качестве сценариста — он участвовал в создании сюжетов для сериалов «Доктор Мартин» и «Доктор Тинус».

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