Польский режиссер Войцех Шелаховский умер в 69 лет после тяжелой болезни

Польский режиссер театра, кино и телевидения Войцех Шелаховский скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщил Союз художников польских сцен.

Причиной смерти стала тяжелая болезнь, с которой артист боролся последнее время. Какой именно диагноз был у режиссера, не разглашается.

Войцех Шелаховский был автором детских и юношеских пьес, а также занимался переводом и адаптацией стихов и текстов песен. Кроме того, он являлся режиссером и художественным руководителем варшавского и белостокского кукольных театров.

Помимо всего прочего, Шелаховский с 1998 по 2017 год участвовал в проектах в рамках «Телевизионного театра».

«Ушел художник с узнаваемым стилем, чувствительный к ожиданиям молодого зрителя, но не забывающий и зрелую аудиторию, которой он позволил увидеть и оценить поэзию, оригинальность и величие кукольного театра», — говорится в сообщении Союз художников польских сцен.

Ранее мы писали о том, что в возрасте 83 лет ушел из жизни звезда аргентинских теленовелл Роберто Моска.