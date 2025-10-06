Умер 90-летний польский актер театра и кино Раймунд Ярош. Об этом сообщает зарубежное издание Goniec.

В Кракове 3 октября умер Раймунд Ярош. Что стало причиной смерти — не уточняется.

Артист родился в 1935 году в Трускавце. Он окончил факультет Академии театрального искусства и выступал на сцене Народного и Старого театров. Ярош исполнял ведущие роли.

В кино он начал сниматься с конца 1950-х. В его фильмографии есть такие проекты, как «Дождливый июль», «Ниоткуда, никуда», «Сохранить город», «Стадион».

